Philip Morris prévoit un bénéfice annuel en hausse grâce aux ventes de sachets de nicotine

Philip Morris International PM.N a annoncé vendredi un bénéfice annuel plus élevé que prévu, misant sur les fortes ventes de sa marque phare de sachets de nicotine, Zyn, alors même qu'il s'efforce de défendre ses parts de marché face à une concurrence croissante.

Le plus grand cigarettier du monde en termes de capitalisation boursière, qui vend Marlboro en dehors des États-Unis, est le plus avancé dans l'effort déployé par l'ensemble de l'industrie pour accroître les revenus provenant des alternatives au tabac, telles que les vapes et les sachets de nicotine, alors que les taux de tabagisme diminuent dans certains pays.

Zyn s'est rapidement imposé comme l'un des produits phares du portefeuille d'alternatives au tabac de Philip Morris, juste derrière son produit phare, le dispositif de tabac chauffé IQOS, grâce à une croissance rapide sur le marché critique des États-Unis.

Mais il est désormais confronté à la menace croissante de marques rivales telles que Velo de British American Tobacco

BATS.L , qui s'emparent d 'une part croissante du marché américain des sachets de nicotine.

La société a déclaré que les volumes américains de sachets de nicotine ont augmenté de 19 % au quatrième trimestre, "soutenus par un large éventail d'activités commerciales."

D'importantes promotions ponctuelles et d'autres initiatives au cours du troisième trimestre avaient affecté les actions, les investisseurs s'inquiétant de la rentabilité de Zyn.

Les actions de Philip Morris étaient en baisse d'environ 1 % dans les transactions de pré-marché vendredi.

Philip Morris prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année de 8,38 à 8,53 dollars pour 2026, plus élevé que l'estimation des analystes de 8,33 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,7 $ par action pour le quatrième trimestre, conforme aux estimations des analystes.