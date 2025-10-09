Philip Morris plaide pour le maintien du statut à risque réduit d'IQOS
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 12:30
La FDA a confirmé que les données 'continuent d'étayer la réduction d'exposition aux substances nocives' pour les utilisateurs d'IQOS par rapport aux cigarettes classiques. Stacey Kennedy, directrice générale de PMI U.S., a appelé à 'un examen scientifique plus rapide des produits sans fumée, dont IQOS ILUMA, en attente d'approbation depuis près de deux ans'.
PMI rappelle que le système IQOS chauffe le tabac sans le brûler, réduisant ainsi la production de composés toxiques tout en préservant le goût du tabac. Au 30 juin 2025, environ 34 millions d'adultes consommaient IQOS dans le monde.
Depuis 2008, le groupe a investi plus de 14 MdUSD dans la recherche et le développement de produits sans fumée, visant à accélérer la sortie du tabac combustible.
Valeurs associées
|155,270 USD
|NYSE
|+0,48%
A lire aussi
-
Des Israéliens dansent sur fond de musique techno, brandissant des drapeaux bleu et blanc et des drapeaux américains sur la place des otages à Tel-Aviv, où quelques milliers de personnes sont rassemblées jeudi matin pour fêter l'accord entre Israël et le Hamas. ... Lire la suite
-
Le romancier hongrois Laszlo Krasznahorkai, lauréat jeudi à 71 ans, du Nobel de littérature, est décrit comme "un écrivain hypnotique", au style exigeant et à l'oeuvre mélancolique voire apocalyptique. "Il vous attire jusqu'à ce que le monde qu'il évoque fasse ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Delta Airlines, Pepsi, Akero Therapeutics, contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sur de faibles variations (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite
-
Les exportations allemandes ont continué leur baisse en août, notamment aux Etats-Unis, sous l'effet des droits de douane américains, a indiqué jeudi l'office de statistiques Destatis. L'indicateur a reculé de 0,5% sur un mois, surprenant les experts interrogés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer