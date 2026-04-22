Philip Morris pénalisé par les effets de change au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 13:47
Hors effets de change, le groupe de tabac confirme néanmoins anticiper un BPA ajusté entre 8,11 et 8,26 USD cette année, avec pour hypothèses des croissances organiques de 7% à 9% pour le profit opérationnel et de 5% à 7% pour les revenus.
Pour les 3 premiers mois de 2026, Philip Morris a vu son BPA ajusté croître de 16% à 1,96 USD, dont une progression de 5,3% à taux de change constants, pour un profit opérationnel en augmentation de 9,8% à 3,9 MdsUSD ( 0,9% en organique).
À 10,1 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 9,1% au total et de 2,7% en organique, une croissance organique tirée essentiellement par l'activité sans fumée ( 15,8%) alors que les combustibles ont presque stagné ( 1%) à l'international.
"Nos performances ont dépassé nos attentes au 1er trimestre, une performance exceptionnelle d'IQOS générant une très bonne croissance pour le groupe face à une forte comparaison avec l'année précédente", commente son CEO Jacek Olczak.
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