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Philip Morris nomme Massimo Andolina, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Philip Morris International PM.N a nommé mercredi Massimo Andolina, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier, avec effet au 1er août, en remplacement d'Emmanuel Babeau.

M. Babeau, nommé directeur financier en mai 2020, restera au sein de l'entreprise jusqu'au 31 mars 2027, en tant que conseiller stratégique du directeur général Jacek Olczak.

* Cette nomination intervient alors que la société accélère sa transition des cigarettes vers les produits sans fumée, un secteur où elle fait face à une concurrence croissante de la part de concurrents tels que les sachets de nicotine Velo de British American Tobacco BATS.L .

* M. Andolina, qui a rejoint l'entreprise en 2008 en tant que directeur des opérations mondiales, occupait jusqu'à récemment le poste de président de la région Europe.

* M. Babeau, qui a précédemment travaillé chez Pernod Ricard et passé plus de dix ans chez Schneider Electric, a supervisé l'acquisition en 2022 de son concurrent Swedish Match pendant son mandat chez Philip Morris.

* En avril, la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels , en raison de l'incertitude réglementaire entourant ses sachets de nicotine Zyn et de l'intensification de la concurrence sur le marché des produits du tabac.

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