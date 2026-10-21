Philip Morris met en garde : les conflits font grimper les coûts et pèsent sur les résultats

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* Philip Morris dépasse les prévisions de Wall Street au troisième trimestre

* Mise en garde quant à l'impact des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine

* Annonce des investissements destinés à soutenir Zyn aux États-Unis

* Le cours de l'action recule de 2 %

(Réécriture avec citation d'un analyste, détails, contexte et cours de l'action)

par Shania S Thomas et Emma Rumney

Philip Morris International PM.N a signalé mercredi la pression croissante exercée par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine et a déclaré s'attendre désormais à se situer dans la moitié inférieure de sa fourchette prévisionnelle de bénéfices annuels, ce qui a entraîné une baisse d'environ 2 % de son cours de bourse.

Le fabricant de tabac a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice du troisième trimestre, mais a indiqué que la hausse des coûts énergétiques liée au conflit lié à l’Iran pesait sur sa base de coûts et aurait un impact plus important au quatrième trimestre.

« La situation à long terme reste imprévisible, et il est difficile d’évaluer les implications plus larges pour les consommateurs ou l’environnement mondial des coûts », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’impact restait gérable pour l’instant.

La guerre en Ukraine a également entraîné « certaines perturbations » dans ses activités, notamment des dégâts causés par des frappes sur les infrastructures, a précisé la société. Elle s’attend à ce que ces pressions continuent de peser sur son résultat d’exploitation cette année.

Philip Morris a déclaré s’attendre désormais à ce que le bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année se situe vers le milieu ou la partie inférieure de sa fourchette prévisionnelle de 8,29 à 8,44 dollars, invoquant l’impact des conflits et la hausse des investissements aux États-Unis. Ses prévisions restaient inchangées hors effets de change.

Les résultats du troisième trimestre ont été soutenus par ce que la société a qualifié de performance «exceptionnelle» de son activité de cigarettes, portée par une forte demande sur des marchés tels que la Turquie et par de nouvelles hausses des prix du tabac.

La société a également fait état d’un nouveau trimestre de croissance pour ses sachets de nicotine Zyn aux États-Unis, où elle reste leader du marché, bien que la hausse de 4,2 % des expéditions ait été nettement inférieure aux niveaux observés précédemment, alors que la concurrence de concurrents, dont le Velo de British American Tobacco BATS.L , s’intensifie.

Philip Morris a déclaré qu’il allait intensifier ses investissements dans Zyn, notamment en augmentant le nombre de sachets dans la plupart des boîtes, qui passera de 15 à 20, une mesure qui réduirait le chiffre d’affaires par sachet d’environ 25 %.

« L'activité cigarettes semble supporter l'essentiel de la charge, la croissance des bénéfices étant plus rapide dans le secteur des produits combustibles traditionnels que dans celui de l'avenir “sans fumée” de l'entreprise », a écrit Callum Elliott, analyste chez Bernstein, dans une note, ajoutant que les pressions sur les coûts risquaient également de peser sur les résultats annuels.