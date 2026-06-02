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Philip Morris met à jour sa prévision de BPA pour 2026
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 14:20

À l'occasion de la dbAccess Global Consumer Conference à Paris, Philip Morris International indique mettre à jour sa prévision de BPA pour 2026 à une fourchette de 7,18 USD à 7,33 USD, afin de refléter les effets de change ainsi qu'une provision sans décaissement liée à sa filiale canadienne RBH.

Cette dernière a en effet présenté un plan d'affaires contenant des projections financières quinquennales mises à jour reflétant la dynamique actuelle du secteur, ce qui a conduit le groupe de tabac américain à comptabiliser à ce titre une charge d'environ 500 MUSD, soit 0,33 USD par action de BPA, au 2e trimestre 2026.

En excluant un ajustement total de 1,13 USD par action en 2026, la fourchette prévue pour le BPA ajusté, comprise entre 8,31 USD et 8,46 USD, représente une hausse projetée de 10,2% à 12,2% par rapport à 2025. En excluant également un impact de change favorable de 0,20 USD par action, cela représente une croissance de 7,5% à 9,5%.

En termes d'activité, Philip Morris International continue d'anticiper une solide performance annuelle, notamment portée par la dynamique de son activité multicatégorie sans fumée internationale, et affiche une évolution récente dans sa catégorie heat-not-burn globalement conforme à ses attentes.

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