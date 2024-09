Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philip Morris: le nombre de contrefaçons en Europe inquiète information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) fait savoir que la consommation de cigarettes illicites dans l'Union européenne a atteint 35,2 milliards en 2023, soit 8,3 % de la consommation totale, en augmentation de 0,1 point par rapport à 2022.



PMI félicite les agences de répression pour leur action contre les réseaux criminels, tout en appelant à une approche politique fondée sur les données pour protéger les consommateurs et la santé publique.



Une étude révèle par ailleurs que les cigarettes contrefaites représentent 36 % du marché illicite, avec une perte de 11,6 milliards d'euros en recettes fiscales pour l'UE, la France étant le pays le plus touché.



' Nous assistons à une évolution des groupes criminels organisés en Europe, qui implantent de plus en plus leurs sites de production près des pays d'Europe occidentale ', déclare Christos Harpantidis, Vice-Président Senior des Affaires Externes de PMI.





Valeurs associées PHILIP MRRS INT 127,18 USD NYSE +1,08%