Philip Morris Italia sanctionné d’une amende de €7 millions pour publicité trompeuse sur ses "produits sans fumée"

(Actualisé avec la réponse de Philip Morris)

L'autorité italienne de la concurrence a infligé mercredi une amende de 7 millions d'euros à la filiale italienne de Philip Morris pour des pratiques commerciales trompeuses liées à la commercialisation de ses produits du tabac sans fumée.

Philip Morris Italia a déclaré qu’elle ferait appel de cette décision, jugée "erronée et entachée de plusieurs défauts".

Le régulateur a déclaré avoir mené une "enquête complexe, déclenchée par une plainte du ministère de la Santé" sur la manière dont Philip Morris Italia a promu des produits qualifiés de "sans fumée", de plus en plus populaires, tels que le tabac chauffé ou les dispositifs de vapotage.

"Des expressions et des allégations telles que 'sans fumée', 'produits sans fumée' et 'a construction/la planification/l'accélération d’un avenir sans fumée' (...) induisent les consommateurs – y compris les mineurs – en erreur en leur faisant croire que ces produits sont inoffensifs pour la santé et/ou moins nocifs que d’autres produits du tabac, en particulier les cigarettes traditionnelles”, a déclaré l’autorité, qui a ouvert son enquête en octobre 2025.

"Les éléments recueillis (...) indiquent en réalité que les connaissances scientifiques et cliniques actuelles ne permettent pas d’affirmer que ces produits sont moins nocifs ou inoffensifs, notamment en raison de la présence de nicotine", a ajouté le régulateur.

Philip Morris Italia a répondu que les termes contestés par l’autorité de la concurrence étaient exacts et "pleinement conformes" au droit italien ainsi qu’à la directive afférente de l’Union européenne, laquelle utilise le terme "sans fumée" pour désigner les produits du tabac ne reposant pas sur la combustion.

La société accuse l’autorité de "contribuer à la confusion autour des produits du tabac et de la nicotine en laissant entendre, par sa décision, qu’il n’existe aucune différence entre les produits fumés et les produits sans combustion".

(Reportage d'Alvise Armellini, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)