Philip Morris International: BPA record, objectifs relevés

(CercleFinance.com) - Philip Morris International a fait état jeudi d'un bénéfice record au titre de son 3ème trimestre sous l'effet de l'acquisition de Swedish Match et des performances meilleures que prévu de ses sachets de nicotine Zyn, commercialisés aux Etats-Unis.



Le groupe, qui possède notamment la marque de cigarettes Marlboro, a enregistré un profit trimestriel en hausse de 35% à 3,4 milliards de dollars, soit 1,32 dollar par action.



Son chiffre d'affaires, en hausse de 13,8% à 9,1 milliards de dollars, dépasse pour la première fois de l'histoire du groupe le seuil des neuf milliards.



En données ajustées, le bénéfice par action (BPA) ressort à 1,67 dollar, un plus haut historique, alors que les analystes anticipaient 1,61 dollar.



Le cigarettier de Stamford (Connecticut) a par ailleurs revu à la hausse ses objectifs annuels, déclarant désormais prévoir un BPA ajusté de 6,05 à 6,08 dollars pour cette année.



Son dividende trimestriel va par ailleurs être accru de 2,4% à 1,30 dollar par action, soit un montant annualisé de 5,20 dollars par titre.





