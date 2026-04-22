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Philip Morris en hausse après des résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions du fabricant de cigarettes Philip Morris PM.N en hausse de 3 % à 157,99 $ avant l'ouverture du marché

** La société dépasse les attentes en matière de ventes et de bénéfices au 1er trimestre, aidée par une demande soutenue pour ses sachets de nicotine Zyn et ses dispositifs de tabac chauffé IQOS

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 10,15 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 9,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice trimestriel ajusté de 1,96 $ par action, contre une estimation de 1,83 $

** Cependant, la société réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'incertitude réglementaire concernant ses sachets de nicotine et de la concurrence croissante dans les produits du tabac

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 4,5 % depuis le début de l'année

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