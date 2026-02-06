 Aller au contenu principal
Philip Morris en baisse après des ventes trimestrielles inférieures aux prévisions
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 15:23

6 février - ** Les actions du fabricant de cigarettes Philip Morris PM.N en baisse d'environ 4 % à 175,32 $ avant le marché

** La société manque les estimations de ventes du 4ème trimestre , alors que la principale marque de sachets de nicotine, Zyn, a du mal à résister à la concurrence croissante

** La société a fait état de ventes trimestrielles de 10,36 milliards de dollars contre 10,44 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA trimestriel ajusté est en ligne avec les estimations de 1,7 $

** Cependant, la société s'attend à ce que le BPA ajusté pour l'exercice 2026 se situe entre 8,38 et 8,53 dollars, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes de 8,33 dollars

** PM en baisse de 33 % en 2025

