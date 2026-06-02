Philip Morris en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juin - ** L'action du fabricant de cigarettes Philip Morris
PM.N recule de 1 % à 171 dollars en pré-ouverture
** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 8,31 $ et 8,46 $, contre une prévision précédente de 8,36 $ à 8,51 $
** La société s'attend à enregistrer une charge de dépréciation hors trésorerie d'environ 500 millions de dollars au cours du trimestre actuel, suite à une réévaluation à la baisse de la juste valeur estimée de son investissement dans sa filiale canadienne RBH
** Prévoit un BPA ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 1,97 $ et 2,02 $; les analystes tablent en moyenne sur 2,06 $ par action -- données compilées par LSEG
** Le directeur général Jacek Olczak s'adressera aux investisseurs lors de la conférence dbAccess Global Consumer 2026 à Paris plus tard dans la journée de mardi
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 7,6 % depuis le début de l'année
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