Philip Morris chute après la rétrogradation de Jefferies à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier -

** Les actions du fabricant de cigarettes Philip Morris

PM.N ont baissé d'environ 1% à 172 dollars avant le marché

** Jefferies rétrograde la note de "buy" à "hold"; réduit le PT de 220$ à 180$

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 3,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le potentiel de réévaluation est limité en 2026, car son rival British American Tobacco est à la tête de la croissance des sachets aux États-Unis et Japan Tobacco intensifie la concurrence dans le secteur du tabac chauffé

** La dynamique des sachets et du tabac chauffé, principaux moteurs de la revalorisation de PM, s'est affaiblie, ce qui réduit l'augmentation des bénéfices en 2026", déclare Jefferies

** 12 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver"; le PT médian est de 180 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de ~33% en 2025