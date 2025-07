Philip Morris: CA net record au T2, relève sa guidance 2025 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 14:24









(Zonebourse.com) - Philip Morris publie un chiffre d'affaires de 10,14 milliards de dollars au 2e trimestre, en hausse de 7,1% en publié et de +6,8% en organique par rapport à la même période un an plus tôt soutenu par des hausses de prix sur le tabac combustible et une amélioration du mix volume grâce aux SFP (produits sans fumée).



Philip Morris International annonce que ses volumes expédiés ont augmenté de 1,2 %, portés par une hausse de 11,8 % des produits sans fumée, tandis que les volumes de cigarettes expédiés reculent de 1,5 %, avec notamment des reculs de 8% en Turquie et de 3,7% en Indonésie.



Le résultat opérationnel ajusté ressort à 4,24 milliards de dollars en hausse de 16,1% (+14,9% en organique), avec une marge ajustée en hausse de 3,3 pts, à 41,9%, malgré une hausse des dépenses marketing, administratives et de recherche.



Le BPA ajusté ressort à 1,91$ au 2e trimestre, contre 1,59$ un an plus tôt.



' Notre activité a enregistré d'excellents résultats au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires net record et une croissance exceptionnelle du résultat opérationnel et du bénéfice par action ajusté dilué ', a commenté Jacek Olczak, Chief Executive Officer.



Compte tenu de la solide performance enregistrée depuis le début de l'année, Philip Morris relève ses prévisions pour l'exercice. Ainsi, le BPA dilué publié annuel est désormais attendu dans une fourchette de 7,24 à 7,37 $, contre 4,52 $ en 2024. La société table aussi sur une croissance organique du chiffre d'affaires net de 6 % à 8 % et sur une hausse du résultat opérationnel organique de 11 % à 12,5 %.





