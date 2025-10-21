Philip Morris augmente les ventes de Zyn au troisième trimestre, mais à un certain coût

Les actions de PMI chutent de 9 % malgré la croissance de Zyn au troisième trimestre

Les promotions et les changements de prix pèsent sur le résultat d'exploitation et suscitent des inquiétudes

Le sachet de nicotine est la vedette du portefeuille de PMI

PMI relève également la limite inférieure de sa fourchette de prévisions pour le BPA annuel

Le coût des efforts de Philip Morris

PM.N pour stimuler l'adoption de sa marque clé de sachets de nicotine, Zyn, a effrayé les investisseurs mardi, alimentant les craintes sur les ventes futures, même après une croissance plus élevée au troisième trimestre.

Les actions du premier cigarettier mondial en termes de capitalisation boursière ont chuté de plus de 9% à 1439 GMT après que l'entreprise a présenté des promotions ponctuelles majeures, des changements de prix et d'autres mesures de soutien pour la marque au troisième trimestre, pour un coût de 100 millions de dollars.

"Il s'agit plutôt d'une opération ponctuelle, a déclaré le directeur général de Philip Morris International, Jacek Olczak, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Je ne suis pas inquiet quant au profil de marge de Zyn", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y avait une grande marge de manœuvre pour la croissance.

PMI a passé des années à développer un portefeuille d'alternatives au tabac pour l'aider à compenser les déclins à long terme de ses marques de cigarettes comme Marlboro.

Zyn, que les utilisateurs insèrent sous la lèvre pour obtenir un effet de nicotine, est devenu l'un des produits phares du portefeuille de PMI. Mais il a récemment déçu les investisseurs , et certains craignent que la concurrence acharnée de rivaux proposant des prix plus bas ne constitue une menace pour l'avenir.

LES VOLUMES D'EXPÉDITION DE ZYN AUGMENTENT, MAIS DES DOUTES SUBSISTENT

PMI a déclaré avoir pris des mesures pour "assurer un positionnement concurrentiel des prix" de Zyn et avoir lancé des promotions au cours du trimestre, notamment en septembre lorsque des consommateurs adultes achetant d'autres produits à base de nicotine ont reçu une boîte de Zyn gratuite dans certains endroits.

Cela a eu un impact sur la croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation du troisième trimestre dans les Amériques, a déclaré la société, mais a également stimulé la croissance.

Les volumes d'expédition de Zyn ont augmenté de 37 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 205 millions de boîtes aux États-Unis, de loin son plus grand marché.

Le cours de l'action de PMI a augmenté de près de 30 % cette année, la société ayant résolu les problèmes d'approvisionnement en Zyn et s'étant montrée optimiste quant aux perspectives du groupe.

Callum Elliot, analyste chez Bernstein, a déclaré que si la croissance de Zyn au troisième trimestre était rassurante , elle soulevait des questions sur la durabilité et le coût de la croissance à l'avenir.

PMI a également revu à la baisse le haut de sa fourchette de prévision pour la croissance du bénéfice d'exploitation annuel en raison de l'augmentation des investissements aux États-Unis, probablement liée à Zyn, a-t-il ajouté.

Le directeur financier Emmanuel Babeau a déclaré aux investisseurs lors d'un appel téléphonique que Zyn avait bénéficié de niveaux de rentabilité "anormaux" dans le passé, malgré les contraintes d'approvisionnement.

Il a ajouté qu'il conserverait une prime de prix par rapport à ses concurrents et le meilleur profil de marge dans le portefeuille de PMI, mais que l'activité promotionnelle serait plus importante à l'avenir.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 7,46 à 7,56 dollars par action, contre une prévision antérieure de 7,43 à 7,56 dollars.