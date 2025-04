Philip Morris: appelle à une règlementation plus homogène information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 17:09









(CercleFinance.com) - ALors que Philip Morris International (PMI) a présenté ses dernières innovations en matière de produits sans fumée à l'occasion du sommet économique mondial de Semafor (Washington DC), Jacek Olczak, son directeur général, a souligné la nécessité de régulations adaptées pour favoriser la croissance de ce secteur, malgré un environnement économique volatile.



Le dirigeant a notamment pointé des inégalités entre pays en matière de régulation de la nicotine, expliquant que les pays qui interdisent les produits sans fumée connaissent des taux de tabagisme plus élevés, tandis que ceux qui encouragent ces alternatives voient une réduction plus rapide du tabagisme.



Jacek Olczak a également insisté sur l'importance de cadres politiques adaptés pour accompagner l'innovation et garantir des alternatives plus sûres, alors que PMI continue d'investir dans des produits sans fumée, représentant désormais 42 % de ses revenus mondiaux.





