Philip Morris: annonce des revenus et des bénéfices records

(CercleFinance.com) - Philip Morris International a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2024.



Au troisième trimestre, le BPA dilué déclaré a augmenté de 49,2 % pour atteindre 1,97 $, le BPA dilué ajusté a augmenté de 14,4 % pour atteindre 1,91 $ et a augmenté de 18,0 % en excluant les devises.



' Au troisième trimestre, nous avons enregistré des performances exceptionnellement fortes, avec des revenus nets et des bénéfices par action trimestriels records ', a déclaré Jacek Olczak, directeur général.



En conséquence, le groupe revoit à la hausse ses perspectives de croissance pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne le bénéfice par action dilué ajusté, 'qui devrait se situer dans une fourchette de 14 % à 15 %, hors effets de change ', souligne Jacek Olczak.





