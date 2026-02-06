 Aller au contenu principal
Philip Morris améliore ses bénéfices au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 15:22

Philip Morris publie au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA ajusté et hors effets de changes de 1,69 dollar, en croissance de 9% en comparaison annuelle, ainsi qu'un profit opérationnel de 3,4 milliards de dollars (MdsUSD), en croissance organique de 4,5%.

A 10,4 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 6,8% en données totales et de 3,7% en organique, une croissance organique tirée essentiellement par l'activité sans fumée ( 8,6%) alors que les combustibles ont stagné ( 0,3%).

Sur l'ensemble de l'année 2025, le cigarettier a ainsi engrangé un BPA ajusté et hors effets de changes de 7,50 USD, en progression de 14,2%, pour des revenus de 40,6 MdsUSD, en croissance organique de 6,5%.

Pour 2026, Philip Morris anticipe un BPA ajusté et hors effets de changes compris entre 8,11 et 8,26 USD, avec pour hypothèses des croissances organiques de 7 à 9% pour le profit opérationnel et de 5 à 7% pour les revenus.

A plus long terme, sur la période 2026-28, le groupe vise des croissances moyennes annuelles de 9 à 11% pour le BPA ajusté et hors effets de changes, de 8 à 10% pour le profit opérationnel organique et de 6 à 8% pour les revenus organiques.

