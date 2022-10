Pherecydes Pharma : résultats semestriels 2022 et point sur le développement

Pherecydes Pharma publie ses résultats financiers semestriels 2022 et fait le point sur son développement



• S1 2022 marqué par le franchissement de plusieurs étapes clés de développement avec les phages anti-Staphylococcus aureus :

o Démarrage de l’étude clinique de Phase II PhagoDAIR dans le traitement des infections ostéoarticulaires sur prothèses

o Mise à disposition des phages anti-Staphylococcus aureus pour les patients, en impasse thérapeutique et ne pouvant être inclus dans l’essai PhagoDAIR

• Succès de l’augmentation de capital de 3,1 M€ réalisée en septembre 2022



Nantes, le 27 octobre 2022 – 17h45 CEST – Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui ses résultats financiers du premier semestre clos au 30 juin 2022 et fait le point sur ses activités et perspectives de développement.



Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.