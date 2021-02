Pherecydes Pharma renforce son portefeuille de brevets avec deux nouveaux brevets accordés aux Etats-Unis

Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu.



Nantes (France), le 16 février 2021 - 18h CET- Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui l'accord de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour la délivrance de deux brevets pour ses phages, anti-Pseudomonas Aeruginosa et anti-E. Coli, aux Etats-Unis.



Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux que l'USPTO nous ait accordé ces deux nouveaux brevets pour nos phages anti- Pseudomonas aeruginosa et anti-E. Coli. Ces deux nouvelles délivrances sur le premier marché mondial de la santé étendent très fortement les zones géographiques sur lesquelles nos phages sont maintenant protégés. Il s'agit d'une nouvelle démonstration de la pertinence de la stratégie de propriété intellectuelle que nous avons mise en place. Nous continuerons à protéger nos phages champions avec cette stratégie maintenant bien validée. »