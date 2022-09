Pherecydes Pharma réalise avec succès une levée de fonds d’un montant total de 3,1 M€

Nantes, le 22 septembre 2022, 8h30 CEST – Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital pour un montant total de 3,1 M€, dont 2,6 millions auprès d’investisseurs institutionnels et 0,5 M€ auprès de particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l'« Offre»).



Didier Hoch, Président Directeur Général de Pherecydes Pharma, déclare : « Je souhaite remercier l’ensemble des investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont contribué au succès de ce refinancement. Leur soutien est essentiel pour que Pherecydes Pharma puisse continuer à suivre sa stratégie axée sur le développement de la phagothérapie dans des indications à forts besoins médicaux insatisfaits. En effet, dans le contexte de l’antibiorésistance de plus en plus préoccupant, les phages de Pherecydes Pharma se profilent comme une option thérapeutique très intéressante sur des cibles bactériennes parmi les plus dangereuses - Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia Coli -qui représentent plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes. »



