Pherecydes Pharma : Portzamparc initie la couverture

Nantes, le 28 avril 2021 - 7h00 CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui la publication d'une étude d'initiation réalisée par Portzamparc, un leader de la recherche sur le segment des petites et moyennes valeurs en France.

Portzamparc initie la couverture de Pherecydes Pharma avec un objectif de cours à 11,10 euros par action et une recommandation « Acheter »*.



* La recommandation d'investissement a été établie le 22 avril 2021 - 9h22 (GMT+1) et a été diffusée pour la première fois le 22 avril 2021 - 9h28 (GMT+1). Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.



