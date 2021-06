Les résultats d'une étude préclinique démontrant le bénéfice des phages de Pherecydes Pharma administrés par inhalation pour traiter les pneumonies liées à la ventilation mécanique ont été publiés dans le prestigieux British Journal of Pharmacology



Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux de cette publication dans le prestigieux British Journal of Pharmacology. En plus d'une forte reconnaissance auprès de nos confrères, cela atteste de l'intérêt grandissant de la communauté médicale internationale pour la phagothérapie. Compte tenu de la solidité de nos données précliniques obtenues à date, nous sommes convaincus du potentiel clinique de nos phages anti-P. aeruginosa et de leur capacité de répondre aux besoins des patients atteints de pneumonie acquise sous ventilation, une pathologie en forte progression due notamment à l'épidémie de COVID-19. »



