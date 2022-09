Pherecydes Pharma lance une levée de fonds d’un montant d’environ 3 M€ pour poursuivre son programme de développement clinique dans la phagothérapie

• Offre Globale à destination d’investisseurs institutionnels ainsi qu’aux particuliers via la plateforme PrimaryBid

• Engagements de souscription à hauteur d’au moins 2,3 M€ de la part des actionnaires historiques, dont Elaia Partners, Go Gapital, Pool GR (investisseurs actionnaires liés à Guy Rigaud) et Fa dièse

• Clôture de l’Offre PrimaryBid le 21 septembre 2022 à 22h et de l’Offre Globale le 22 septembre 2022 avant l’ouverture des marchés

• Sur la base d’une trésorerie de 1 M€ au 30 août 2022, les fonds levés serviront notamment à financer le programme de développement clinique dans la phagothérapie jusqu’à fin mars 2023





Nantes, le 21 septembre 2022, 17h35 CEST – Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui le lancement d’une levée de fonds d’environ 3 M€ via l’émission d’actions ordinaires nouvelles s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid).



