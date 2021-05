Pherecydes Pharma étend son portefeuille de brevets avec un nouveau brevet accordé à Hong Kong

Ce brevet, ainsi que ceux déjà délivrés aux Etats-Unis, en Israël, au Japon, en Europe et en Australie, confère une protection de la propriété intellectuelle de Pherecydes Pharma jusqu'à fin 2034.



Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux de continuer à renforcer notre propriété intellectuelle. Après la délivrance aux Etats-Unis il y a quelques semaines, la délivrance à Hong-Kong d'un brevet sur nos phages anti-Pseudomonas aeruginosa est une autre bonne nouvelle pour la protection dans ce domaine. Cette démarche s'inscrit dans nos efforts continus de protection des investissements réalisés dans le passé sur nos phages champions et la prise de position agressive dans ce nouveau domaine thérapeutique que représente la phagothérapie de précision. Ce brevet est ainsi accordé dans une grande partie des marchés pharmaceutiques les plus importants, ce qui lui confère une grande valeur. »



Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.