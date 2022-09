Pherecydes Pharma annonce un premier enregistrement de son phagogramme en tant que test de diagnostic in vitro selon les Directives CE

Cet outil indispensable à la médecine de précision répond ainsi aux exigences réglementaires et attentes des cliniciens



Nantes, le 12 septembre 2022 - 17h45 CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui l’enregistrement de son phagogramme en tant que test de diagnostic in vitro (« Phagogramme 1.5 ») selon la Directive 98/79/CE.



« Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes de Pherecydes Pharma pour les efforts consacrés à cette mission de première importance pour notre société », déclare Didier Hoch, Président Directeur Général de Pherecydes Pharma. « En effet, le phagogramme est un projet à part entière au sein de Pherecydes Pharma et cet enregistrement constitue une étape clé sur le parcours de développement du phagogramme de nouvelle génération qui sera un actif différenciant dans le domaine de plus en plus dynamique et attractif de la phagothérapie. »



