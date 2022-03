Pherecydes Pharma annonce un partenariat avec Navarrabiomed pour évaluer ses phages anti-S. aureus dans une nouvelle indication

Le centre biomédical espagnol étudiera les avantages des phages de Pherecydes Pharma dans des modèles animaux d'endocardite infectieuse



Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Conseil d'Administration de Pherecydes Pharma, déclare : "Nous sommes ravis et honorés par cet accord de coopération préclinique avec Navarrabiomed, un centre d'excellence en matière de recherche biomédicale. Ce partenariat va permettre de tester nos phages dans une nouvelle indication et potentiellement élargir le champ d'application de nos phages anti-Staphylococcus aureus. Ces derniers ont déjà été administrés par voie intraveineuse dans le cadre d'un traitement compassionnel et ont présenté un excellent profil de sécurité. Il s'agit également d'un accord transfrontalier qui renforce encore notre dimension internationale, dans la continuité de notre étude PhagoDAIR qui sera menée dans des hôpitaux français, espagnols et belges."



