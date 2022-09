Pherecydes Pharma annonce sa participation à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs

Nantes, le 27 septembre 2022 - 18h00 CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui que son équipe de direction a participé ou participera aux événements scientifiques et investisseurs suivants :



• World Anti-Microbial Resistance Congress

Les 7 et 8 septembre 2022 (Washington)



• 17ème Congrès national de la Société Française de Microbiologie

Du 3 au 5 octobre 2022 (Montpellier)



• Phages in Paris

Du 11 au 13 octobre 2022 (Paris)



• Phages Future US 2022/ 7th Annual Microbiome Connect: US 2022

Les 16 et 17 novembre 2022 (Boston)



• Séminaire Biotech & Santé de Portzamparc BNP Paribas

Le 4 octobre 2022 (événement virtuel)



• HealthTech Innovation Days

Les 13 et 14 octobre 2022 (Paris)



• BIO-Europe 2022

Du 24 au 26 octobre 2022 (Leipzig)



