Pherecydes Pharma annonce la nomination de Thibaut du Fayet en tant que Directeur des Opérations et membre du Directoire

Thibaut du Fayet apporte à la société une large expérience de plus de 20 ans dans l’industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. Après avoir obtenu un MBA à l’Essec Business School en 1992, il devient Senior Managing Director pendant 6 ans chez Bossard-Gemini. À partir de 2000, il occupe des postes de Direction d’abord chez Rhône Poulenc en tant que Directeur Stratégie pendant 4 ans et puis chez BioMerieux où pendant 4 années également, il assure la fonction de Directeur marketing et stratégique. En 2008, il rejoint Transgene où il a exercé pendant 13 ans les responsabilités de Vice-Président Développement des partenariats, des alliances et de gestion des programmes.



Fort de ces différents rôles de direction autour du développement, de la stratégie, de la gestion des partenariats et des programmes, il a acquis des compétences importantes et diverses dans l’industrie pharmaceutique.



