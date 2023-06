Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes: demande d'autorisation d'étude clinique information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 11:33









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma a annoncé jeudi avoir déposé auprès de l'ANSM une demande d'autorisation d'étude clinique de phase I dans l'endocardite infectieuse causée par le staphylococcus aureus.



La société de biotechnologies précise que son essai devrait inclure 12 patients dans quatre centres cliniques en France, avec un lancement envisagé au 3ème trimestre.



Aux termes du protocole, les patients recevront par voie intraveineuse deux variants de phages anti-S. aureus entre une et trois fois par jour, pendant deux à quatre jours jusqu'à l'intervention chirurgicale.



L'objectif primaire de l'étude consiste à mesurer la concentration des phages dans la valve infectée afin d'identifier le schéma optimal d'administration.



L'endocardite, une infection du coeur le plus souvent causée par S. aureus, conduit à une hospitalisation systématique des patients, avec une prise en charge très complexe.



Les endocardites nécessitent des chirurgies cardiaques dans 15% à 45% des cas et conduisent à un décès chez 20% à 30% des patients hospitalisés.





