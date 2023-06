Pherecydes annonce qu’une procédure judiciaire a été initiée à l’encontre d’Erytech par Akkadian pour obtenir le report du vote de la fusion avec Pherecydes

Nantes, le 05 juin 2023 – 08h00 CEST – Pherecydes Pharma (FR0011651694 – ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées (la « Société »), annonce qu’elle a été informée qu’Akkadian Partners a initié à l’encontre d’Erytech une procédure judiciaire visant à obtenir le report du vote en Assemblée Générale le 23 juin prochain de la fusion avec Pherecydes. Pour de plus amples informations, il convient de se référer au communiqué de presse paru ce jour par Erytech.





La Société tiendra informés ses actionnaires du résultat d’une telle démarche judiciaire qui s’inscrit dans la campagne de déstabilisation et de dénigrement qu'Akkadian mène respectivement à l'égard d’Erytech et de Pherecydes.





Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.