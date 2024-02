Phaxiam Therapeutics se retire du Nasdaq

(AOF) - Phaxiam Therapeutics a annoncé avoir notifié officiellement au Nasdaq son intention de retirer volontairement de la cote ses American Depositary Shares ("ADS") représentant ses actions ordinaires. Le retrait devrait être effectif avant l'ouverture des marchés le 11 mars 2024. L’ex-Erytech Pharma, qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, a coté les ADS sur le Nasdaq Global Select Market en novembre 2017 puis a transféré la cotation de ses ADS sur le Nasdaq Capital Market en avril 2023.

"Compte tenu du stade de développement actuel de Phaxiam, nous avons considéré que le retrait du Nasdaq constituait la décision économique et financière la plus judicieuse pour la société ", a commenté Eric Soyer, directeur financier. La cotation sur le Nasdaq " nécessite d'importantes ressources financières et humaines afin d'en respecter les normes de conformité et d'information, une exigence qui n'est plus adaptée pour une société de notre taille ", précise-t-il.

" Ce retrait nous permettra d'économiser des ressources précieuses et de recentrer notre organisation optimisée sur des programmes de développement clés, tout en maintenant notre présence sur Euronext Paris."

LEXIQUE

ADR / ADS

Un programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.