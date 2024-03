PHAXIAM Therapeutics publie ses résultats annuels 2023 et fait le point sur ses activités

Stratégie clinique en phase avec l’objectif de créer un leader mondial de la phagothérapie dans des indications à forte valeur ajoutée

 Premiers résultats cliniques de l'étude de phase 1 dans l’endocardite infectieuse attendus au 2nd semestre 2024

 Lancement de la première étude mondiale de phase 2 preuve de concept, dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses (PJI) prévu début 2025, capitalisant sur l’étude PhagoDAIR



Montée en puissance continue du programme d'accès compassionnel avec le traitement d'environ 100 patients souffrant d'infections causées par Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa



Trésorerie et équivalents de trésorerie de 10,5 millions d'euros (11,6 millions de dollars) au 31 décembre 2023



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 20 mars 2024 – 18h00 CET – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM ; FR0011471135) société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes sévères et résistantes, publie ses résultats annuels 2023 et fait le point sur ses activités.



