Phaxiam Therapeutics : prolongation de la période d'observation

Pour rappel, qu'une offre de reprise soit adoptée ou non, le Tribunal des activités économiques de Lyon prononcera nécessairement la liquidation judiciaire de la Société prochainement.

(AOF) - Phaxiam Therapeutics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les infections bactériennes résistantes, annonce la poursuite de sa période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal des activités économiques de Lyon a décidé, lors d’une audience du 30 avril, la poursuite de la période d’observation et a fixé l’audience d’examen des offres au 21 mai. Cette prolongation de la période d’observation permettra aux potentiels repreneurs d’améliorer leur offre de reprise.

