Phaxiam Therapeutics: feu vert de la FDA pour l'étude Gloria

Ce sera la première étude mondiale (Europe et États-Unis) de preuve de concept, multicentrique, randomisée, contrôlée versus placebo, de phagothérapie dans le PJI. Elle prévoit d'inclure 100 patients atteints de PJI (prothèse de hanche ou de genou) ayant un débridement par chirurgie ouverte (DAIR), qui seront traités par les phages anti-S. aureus de Phaxiam ou par un placebo, en association avec des antibiotiques.

(AOF) - Phaxiam Therapeutics annonce avoir reçu l’approbation de l’autorité de santé américaine (FDA) pour une demande de nouveau médicament expérimental (IND) concernant son étude de phase II, Gloria, dans les infections ostéo-articulaires sur prothèses (PJI) causées par le Staphylococcus aureus (S. aureus). L'ex-Erytech, qui développe des traitements contre les infections bactériennes sévères et résistantes, souligne que cette étude est son actif "le plus stratégique"

