PHAXIAM Therapeutics fait le point sur ses activités et publie l’information financière du premier trimestre 2024

- Accélération des développements cliniques en vue du déploiement de la stratégie de PHAXIAM, visant à créer un leader mondial de la phagothérapie dans des indications à forte valeur ajoutée

- Trésorerie et équivalents de trésorerie de 5,8 millions d’euros au 31 mars 2024



PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM ; FR0011471135) société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes sévères et résistantes, fait le point sur ses activités et publie l’information financière du premier trimestre 2024.