PHAXIAM Therapeutics et Vetophage annoncent une collaboration de recherche stratégique

Partenariat de recherche stratégique entre PHAXIAM Therapeutics et Vetophage, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie vétérinaire



Mise en commun d’expertises dans la recherche de nouveaux phages et d’endolysines de phages pouvant être appliqués à la santé humaine



Options de licences exclusives sur des phages et des endolysines dans le domaine de la santé humaine pour PHAXIAM Therapeutics



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 3 octobre 2023 – 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM) et Vetophage, société spécialisée dans la phagothérapie appliquée à la santé animale, annoncent la signature d’un partenariat de recherche stratégique de long terme afin de combiner leurs expertises dans la recherche de nouveaux phages et protéines dérivées de phages (endolysines) dans la lutte contre les résistances microbiennes.



