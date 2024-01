PHAXIAM Therapeutics annonce son niveau de trésorerie à fin 2023 et son calendrier financier 2024

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : phaxiam@newcap.eu



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 18 janvier 2024 – 22h05 CET – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), annonce aujourd’hui sa trésorerie au 31 décembre 2023 et son calendrier financier pour 2024.



Niveau de trésorerie au 31 décembre 2023 :



Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de PHAXIAM Therapeutics s’élevaient à 10,5 millions d'euros, soit environ 11,6 millions de dollars. Compte-tenu des mesures d’économies supplémentaires mises en place afin de préserver sa trésorerie, la Société estime que sa trésorerie actuelle lui permettra de financer ses programmes en cours et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'à fin juillet 2024. En parallèle, PHAXIAM poursuit des discussions visant à un refinancement de la société courant du premier semestre 2024 afin de poursuivre son projet.