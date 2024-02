PHAXIAM Therapeutics annonce son intention de procéder au retrait volontaire de ses « American Depositary Shares » du Nasdaq Capital Market

PHAXIAM reste cotée sur Euronext Paris, son marché principal



Le retrait de la cote du Nasdaq réduira considérablement la consommation de trésorerie de PHAXIAM et permettra à la Société de concentrer ses ressources financières sur les étapes clés de son développement et de création de valeur



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 20 février 2024, à 22h05 CET - PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, annonce aujourd'hui avoir notifié officiellement au Nasdaq Stock Market son intention de retirer volontairement de la cote ses American Depositary Shares (« ADS ») représentant ses actions ordinaires. Le retrait devrait être effectif avant l'ouverture des marchés le 11 mars 2024, date à laquelle les ADS ne seront plus négociés sur le Nasdaq Capital Market.



