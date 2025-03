PHAXIAM THERAPEUTICS annonce le lancement d’un processus de recherche de repreneurs dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire

Lyon (France) – 14 mars 2025 à 17h45 CET – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM - FR001400K4B1), ci-après « la Société » ou « PHAXIAM », société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les infections bactériennes résistantes, annonce le lancement d’un appel d’offres ouvert jusqu’au 11 avril 2025.





Point sur la publication des comptes annuels et horizon de trésorerie



Le 6 mars 2025, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et se prononcera le 30 avril 2025 sur la prorogation de cette procédure. Dans ce contexte, la Société ne sera pas en mesure de publier ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 avant la date limite du 30 avril 2025.



Dans le cadre de cette procédure, la Société estime être en mesure de financer son exploitation jusqu’en juin 2025, date à l’issue de laquelle la Société sera liquidée.



Reprise de la cotation des actions Phaxiam Therapeutics



Phaxiam annonce que la cotation de ses actions sur Euronext Paris reprendra le lundi 17 mars 2025, à l'ouverture des marchés.



Des communiqués de presse seront régulièrement publiés, au fur et à mesure de l’état d’avancement de la procédure.