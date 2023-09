COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PHAXIAM Therapeutics annonce la finalisation des opérations de regroupement de ses actions

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 18 septembre 2023 – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM ) (la « Société ») , annonce la réalisation aujourd'hui du regroupement des actions composant le capital social de la Société, tel que décidé par d éc ision du Directeur Général du 27 juillet 2023 , suivant subdélégation du Conseil d'administration du 23 juin 2023, prise conformément à la vingt-troisième résolution à caractère extraordinaire de l'Assemblée Générale des actionnaires du 23 juin 2023 .

Le regroupement s'est traduit par l'échange de dix (10) actions anciennes d’une valeur nominale de dix centimes d’euro (0,10€) (les « Actions Anciennes ») contre une (1) action nouvelle d’une valeur nominale d’un euro (1€) (une « Action Nouvelle »).

Les principales caractéristiques de ce regroupement d'actions, telles que détaillées dans l'avis de regroupement paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 31 juillet 2023 et dans le communiqué de presse publié par la Société le 27 juillet 2023, sont les suivantes :

Nombre d'Actions Anciennes soumises au regroupement : soixante millions sept cent cinquante et un mille cinquante-quatre (60.751.054) actions de dix centimes d'euro (0,10€) de valeur nominale chacune.





Nombr e d'Actions Nouvelles issues du regroupement : six millions soixante-quinze mille cent cinq (6.075.105) actions d'un euro (1€) de valeur nominale chacune.





Cotation des Actions Nouvelles : les Actions Nouvelles issues du regroupement ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, à compter de ce jour, premier jour de cotation, et se sont vu attribuer un nouveau code ISIN (FR001400K4B1).





Les actionnaires qui n’auraient pas pu obtenir un nombre d’actions multiple de dix (10) seront indemnisés par leur intermédiaire financier conformément aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et à la pratique de marché.

Les étapes à venir des opérations relatives au regroupement auront lieu selon le calendrier indicatif suivant :

18 septembre 2023 Cotation des Actions Nouvelles 19 septembre 2023 Date d’inscription en compte des Actions Nouvelles (Record date) 20 septembre 2023 Règlement - livraison des Actions Nouvelles

Ajustement de la parité d'exercice des droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital : un avis ultérieur sera publié au bulletin des annonces légales et obligatoires (BALO) afin de préciser les modalités d'ajustement des droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Dans le cadre du regroupement d'actions décrit ci-dessus, Bank of New York Mellon ("BNY Mellon"), dépositaire du programme d'American Depositary Receipt ("ADR") de la Société, effectuera un regroupement d'actions avec une prise d’effet au 18 septembre 2023. À compter du 18 septembre 2023, les détenteurs d'ADR de la Société devront obligatoirement remettre leur(s) ancien(s) ADR à BNY Mellon pour annulation et échange afin de recevoir une (1) nouvelle American Depositary Share ("ADS") (CUSIP : 29604W207) pour dix (10) anciens ADS (CUSIP : 29604W108). Les détenteurs d'ADS dans le système d’inscription direct ou via des comptes de courtage verront leurs ADR automatiquement échangés et n'auront aucune action à entreprendre. Aucune fraction d'ADS ne sera émise. BNY Mellon tentera de vendre les fractions et de distribuer le produit en espèces aux détenteurs d'ADR.

***

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa .

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Capital Market aux Etats-Unis ( ticker : PHXM) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable , EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com

Contacts

PHAXIAM

Eric Soyer

COO & CFO

+33 4 78 74 44 38

investors@erytech.com NewCap

Mathilde Bohin / Dusan Oresansky

Relations investisseurs Arthur Rouillé Relations Médias

+33 1 44 71 94 94

phaxiam@newcap.eu

