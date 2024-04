Phaxiam Therapeutics: 1er patient inclus dans l'étude sur l'endocardite infectieuse

(AOF) - Phaxiam Therapeutics annonce aujourd’hui l’inclusion du 1er patient de l’essai clinique de phase 1 dans l’endocardite infectieuse provoquée par le Staphylococcus aureus (staphylocoque doré). La biotech spécialiste des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, précise que l’étude prévoit l’inclusion de 12 patients dans 5 centres cliniques français, et que les premiers résultats sont attendus au 3ème trimestre 2024. Cette étude permettra d’évaluer l’administration intraveineuse des phages.

L'endocardite est une infection de l'endocarde (paroi interne du cœur) et des valves, généralement provoquée par des bactéries, qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, des lésions valvulaires cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Elle demeure l'une des maladies cardiaques les plus mortelles, avec un taux de décès de 30 à 40%. Principale cause de l'endocardite infectieuse, le staphylocoque doré S aureus, est responsable de la maladie dans environ 30% des cas. Son traitement implique une prise d'antibiotiques, parfois associée à une intervention chirurgicale pour réparer les dommages causés aux valves cardiaques.

Compte tenu de l'augmentation de l'incidence et de la mortalité de l'endocardite due à S aureus dans le contexte de l'antibiorésistance croissante, "le développement de thérapies innovantes est devenu une nécessité, afin de contrôler et réduire le taux de mortalité des endocardites infectieuses", estime la biotech.

