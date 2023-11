Phaxiam Therapeutics:15,6 millions de trésorerie, visibilité jusqu'au 2e trimestre 2024

(AOF) - Phaxiam Therapeutics (ex-Erytech) annonce qu’au 30 septembre 2023, elle disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 15,6 millions d’euros contre 38,8 millions d’euros en 2022. La biotech spécialiste des solutions contre les infections bactériennes résistantes estime que cela lui permettra de financer ses programmes en cours et les dépenses d'exploitation prévues "jusqu'au deuxième trimestre 2024". La perte nette pour les neuf premiers mois de l’année 2023 s'est élevée à 17,9 millions d'euros, contre 6,2 millions d'euros pour la même période de 2022.

"Le troisième trimestre 2023 aura été une période prolifique au cours de laquelle nous avons su faire progresser nos programmes de développement et mettre à profit la complémentarité de nos équipes dans le cadre de la finalisation de notre fusion", déclare Thibaut du Fayet, Directeur Général de Phaxiam Therapeutics. "Parallèlement, le recrutement du premier patient dans notre étude de phase 1 portant sur l'endocardite infectieuse, prévu en cette fin d'année, constituera une autre avancée majeure pour Phaxiam dans son positionnement stratégique visant à cibler des indications à très haute valeur clinique."

