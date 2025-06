Phaxiam: rendez-vous judiciaire de nouveau reporté information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 12:34









(CercleFinance.com) - L'audience qui était programmée mercredi devant le Tribunal des activités économiques de Lyon afin d'examiner les offres de reprise sur Phaxiam a été reportée d'une semaine, a annoncé jeudi la société biopharmaceutique.



A l'issue de la nouvelle audience, dont la date a été fixée au mercredi 11 juin, le tribunal prononcera nécessairement, qu'une offre soit adoptée ou non, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, précise l'entreprise dans un communiqué.



Dans ce contexte, la société sollicitera auprès d'Euronext la radiation de ses actions, qui ont perdu 99,9% de leur valeur ces dix dernières années.



La 'biotech' attire par ailleurs l'attention des investisseurs sur le fait que compte tenu de son niveau d'endettement, les produits de cession perçus en cas d'adoption d'une offre ne permettraient pas un remboursement des actionnaires.



Phaxiam s'est spécialisée dans le développement de traitements basés sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries, ciblant les infections nosocomiales les plus résistantes, comme le staphylococcus aureus.





