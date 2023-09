Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Phaxiam: regroupement des actions réalisé information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics annonce la réalisation du regroupement des actions composant son capital social, regroupement qui s'est traduit par l'échange de dix actions anciennes contre une nouvelle.



Le nombre d'actions nouvelles issues du regroupement se monte à 6.075.105. Elles ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris à compter de ce jour, et se sont vu attribuer un nouveau code ISIN.



'Les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de dix seront indemnisés par leur intermédiaire financier', rappelle le groupe biopharmaceutique issu de la fusion entre les sociétés Erytech et Pherecydes.





Valeurs associées PHAXIAM THERAPEUTICS Euronext Paris +42.18%