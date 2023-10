PHAXIAM reçoit un avis de conformité du Nasdaq

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 4 octobre 2023, 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), annonce aujourd'hui avoir reçu la confirmation du Nasdaq d’être à nouveau en conformité avec la règle de cotation 5550(a)(2).



Avec un cours de clôture des American Depositary Shares (« ADS ») de PHAXIAM supérieur à

1,00 $ par ADS pendant les 10 jours ouvrables consécutifs du 18 septembre au 29 septembre 2023, PHAXIAM est de nouveau en conformité avec la règle de cotation 5550(a)(2).



Le 7 octobre 2022, PHAXIAM, anciennement Erytech Pharma, avait reçu une notification du Nasdaq Stock Market LLC indiquant que, sur la base d'un prix de clôture inférieur à 1,00 $ par ADS au cours des 30 jours ouvrables consécutifs précédents, la Société ne satisfaisait plus à la règle du Nasdaq sur le prix minimum par action.



Le 27 juillet 2023, PHAXIAM annonçait un regroupement de ses actions et ADS à raison de 10 pour 1 afin de remédier à ce défaut de conformité, et le regroupement des actions et ADS a été effectif le 18 septembre 2023.



Le Nasdaq ayant notifié que la Société s'était remise en conformité, ce sujet est désormais clos.





