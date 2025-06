Phaxiam: liquidation judiciaire de la société information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics annonce que le Tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé, le 11 juin 2025, la liquidation judiciaire de la Société.



Malgré deux offres déposées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, aucune n'a permis la reprise des actifs.



La Société sollicitera auprès d'Euronext la radiation de ses actions, aucun remboursement des actionnaires ne pouvant être réalisé.



Cette situation fait suite à l'échec des initiatives menées par Phaxiam pour prolonger son horizon de financement, dans un contexte de marché très dégradé pour les biotechs cotées de petite taille.







Valeurs associées PHAXIAM THERAPEUTICS 0,2050 EUR Euronext Paris -2,38%