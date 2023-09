Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Phaxiam: lancement d'un nouveau programme préclinique information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics a annoncé mardi une extension de son portefeuille de développement préclinique avec le lancement d'un nouveau programme visant une quatrième bactérie résistante et agressive.



La société biopharmaceutique, issue du rapprochement entre Erytech et Pherecydes, explique que le projet visera un germe caractérisé par sa forte résistance aux antibiotiques, Klebsiella pneumoniae.



Le spécialiste des phages, des virus naturels tueurs de bactéries, explique que la bactérie K. pneumoniae représente une nouvelle cible à fort besoin médical, pour laquelle les antibiotiques n'offrent qu'une solution thérapeutique limitée.



L'entrée des phages anti-Klebsiella pneumoniae en développement pré-clinique - avec l'objectif d'évaluer leur efficacité dans les infections pulmonaires, sanguines et urinaires - viendra s'ajouter aux trois cibles majeures déjà développées par la société, à savoir S. aureus, P. aeruginosa et E. coli.



Suite à cette annonce, le titre Phaxiam grimpait de 45% après avoir un temps grimpé de 75% en tout début de séance.





Valeurs associées ERYTECH PHARMA Swiss EBS Stocks 0.00% PHAXIAM THERAPC OTCBB 0.00%