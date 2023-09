PHAXIAM fait le point sur ses activités et publie ses résultats du premier semestre 2023

Création de PHAXIAM Therapeutics avec effet au 23 juin 2023, afin de former un leader mondial de la phagothérapie ciblant des indications à forte valeur ajoutée



Développement d’une stratégie clinique et réglementaire ambitieuse et créatrice de valeur dans le domaine des infections bactériennes sévères et résistantes

o Lancement d'une première étude pivot mondiale de phase 2b/3 dans les infections des prothèses ostéoarticulaires (PJI) prévu au second semestre 2024

o Echanges avec la FDA (Pre-IND) et l'EMA (conseils scientifiques) prévus au 4ème trimestre 2023 pour finaliser le design de l’étude de phase 2b/3 dans les PJI

o Planification du lancement de l'étude de phase 1 dans l’endocardite au 4ème trimestre 2023



Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevant à 25,2 millions d'euros (27,5 millions de dollars) au 30 juin 2023



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 21 septembre, 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), fait aujourd’hui le point sur ses activités et présente ses résultats financiers pour le premier semestre 2023.



