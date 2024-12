Phaxiam: des résultats cliniques encourageants information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics annonce des résultats cliniques encourageants de l'étude pilote non comparative PhagoDAIR I, chez des patients présentant une infection sur prothèse de hanche ou de genou (PJI) due à S. aureus.



Cette étude randomisée, multicentrique et en double-aveugle prévoyait initialement l'inclusion de 64 patients, mais en raison de critères de sélection trop restrictifs, seuls 29 patients ont été randomisés, dont 26 évaluables pour l'activité clinique.



Phaxiam fait part d'un excellent profil de sécurité des phages et, pour les patients ayant reçu une seule injection intra-articulaire, un taux de contrôle de l'infection de 74% pour le bras phages, cohérent avec celui constaté chez les patients traités sous statut compassionnel.



La société biopharmaceutique se concentre désormais sur l'étude de phase II GLORIA qui prévoit l'inclusion de 100 patients, sur des critères élargis par rapport à PhagoDAIR, en Europe et aux Etats-Unis, à partir du premier trimestre 2025.





